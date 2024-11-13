タレントのやす子が１３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。タレント・Ｍａｔｔのメイクによる“激変ショット”を公開した。やす子はＸで、この日放送の日本テレビ系「世界頂グルメ」を告知。「今夜２２時から！＃世界頂グルメ」とした上で、黒髪ロングのウィッグに目ぱっちり、茶色のフワフワニット＆帽子でぶりっ子ポーズを取るという女子力が極めて高い写真を掲載。「可愛くてすみませーん」と自画自賛した。そして「