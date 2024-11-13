ソフトバンクの甲斐拓也捕手（32）が13日、今季初取得した国内フリーエージェント（FA）権の行使を表明した。みずほペイペイドーム内の球団事務所を訪れ、申請書類を提出した。期日最終日に行使手続きを終えた後に取材に対応。「（FA権行使は）一度きりの権利だし、自分の野球人生においてこのタイミングだなと。大きな決断になると思うけど、いろんな話を聞いてみたい」と素直な思いを口にした。宣言残留を認めるソフトバン