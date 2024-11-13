今月1日、千葉県市原市のホテルで起きた強盗殺人事件で、警察は元従業員の男を先ほど、逮捕しました。警察署の前から中継でお伝えします。捜査本部のある市原警察署です。警察はホテルの元従業員の男について、警察署で事情を聴いていましたが、先ほど、強盗殺人の疑いで逮捕しました。午後7時から警察署で会見を行うとしています。この事件は今月1日、市原市のホテルで従業員の佐伯仁美さん（56）が首などを切られて殺害され、現