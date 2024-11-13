千葉のホテル女性従業員強殺、元従業員を逮捕 強い殺意があったかFNNプライムオンライン

千葉のホテル女性従業員強殺、元従業員を逮捕 強い殺意があったか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 千葉県市原市のホテルで女性従業員が殺害され、現金が奪われた事件
  • 事情を聞かれていた元従業員の47歳男が、強盗殺人の疑いで逮捕された
  • 女性の首や腹には複数の傷があり、警察は男に強い殺意があったとみている
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