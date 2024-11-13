[１３日 ロイター] - オランダの大手銀行ＡＢＮアムロが１３日発表した第３・四半期決算は、純利益が前年同期比９％減の６億９０００万ユーロ（７億３２３０万ドル）となったが、同社がまとめたコンセンサス予想の５億２８００万ユーロは上回った。純金利収入（ＮＩＩ）が引き続き改善したほか、手数料収入も堅調だった。ロバート・スワーク最高経営責任者（ＣＥＯ）は報道機関向けの文書で「オランダ経済の回復と住宅市場の活