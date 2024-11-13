◆大相撲九州場所４日目（１３日・福岡国際センター）元大関の関脇・霧島（音羽山）は、小結・若元春（荒汐）に押し出され、４連敗となった。先場所、１２勝３敗で大関復帰に向けて足固めの場所だったが、厳しいスタートとなった。