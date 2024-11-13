やっぱり、スターの素質は充分だ──。唸った野球ファンも多かったはずだ。東京六大学野球で慶應と早稲田の2連戦が11月9日と10日に開催され、慶應が連勝で早稲田の優勝に待ったをかけた。そして勝利の立役者となった1人が慶應の4番・清原正吾選手。プロ通算525本塁打を誇る清原和博氏の長男は、PL学園の4番バッターとして父が甲子園で暴れたように、神宮のグラウンドで大器の片鱗を見せつけた。＊＊＊【写真】若き日の父・和博