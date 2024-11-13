中国の研究者、貴州省で新種の樹木を発見中国の研究者が発見した新種、茘波野桐。（資料写真、貴陽＝新華社配信）【新華社貴陽11月13日】中国貴州省黔南（けんなん）プイ族ミャオ族自治州茘波（れいは）県の茂蘭国家級自然保護区でこのほど、中国の研究者がトウダイグサ科アカメガシワ属の新種の樹木を発見した。研究者は発見地にちなんで「茘波野桐」と命名。研究成果は植物分類学の国際誌「PhytoKeys」に掲載された。中国の研