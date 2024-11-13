ドル円一時１５５．１９レベル、再び本日の高値を更新＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は一時155.19レベルと再び本日の高値を伸ばした。ユーロドルやポンドドルも軟化しており、ドル全面高となっている。ただ、現時点では比較的値幅は狭い。 USD/JPY155.17EUR/USD1.0599GBP/USD1.2735