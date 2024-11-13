1000億円以上をかけ建設を進める「沼津駅の鉄道高架事業」。今、どこまで工事が進んでいるのでしょうか？また、市民の悩みを解消する高架化のメリットとは？12日…。バスから降りてきたのは静岡･沼津市の市議会議員たち。彼らは「沼津駅鉄道高架とまちづくり特別委員会」の委員です。「鉄道高架事業」の推進を目的に設置された委員会で、今回、工事現場を視察しました。（建設会社）「ことしの8月に、擁壁ですとか橋台が完成しまし