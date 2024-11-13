通貨オプションボラティリティードル円１週間は１０％前後に落ち着く USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.947.488.347.93 1MO10.287.609.177.54 3MO10.607.309.797.63 6MO10.507.229.987.80 9MO10.467.1710.098.00 1YR10.427.1810.158.15 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.9710.057.25