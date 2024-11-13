Red Velvetのアイリーンが、圧倒的な存在感をアピールした。本日（13日）、アイリーンはRed Velvetの公式SNSを通じて、1stミニアルバム「Like A Flower」の予告イメージを追加で公開した。予告イメージは、より広い世界に向き合ったアイリーンの姿を収めた。また彼女は、目が離せない圧倒的な存在感でグローバルファンたちの視線を釘付けにした。同アルバムのタイトル曲「Like A Flower」は、明るく軽快なアフロビートに、柔らかく