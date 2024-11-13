きょうの午後、福島県郡山市で、女性が息子に刺されてけがをしました。午後2時ごろ、郡山市にある商業施設で、50代の女性が「息子に刺された」とパトロール中の警察官に助けを求めました。女性は刃物で背中を刺され病院に運ばれましたが、意識はあり、会話はできる状態だということです。警察は10代の息子の身柄をすでに確保していて、殺人未遂の疑いも視野に詳しい状況を調べています。