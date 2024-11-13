パリ五輪のスケートボードで金メダルを獲得した吉沢恋選手がきのう（12日）、地元の神奈川県相模原市で「一日税務署長」に就任しました。相模原税務署長「委嘱状。吉沢恋殿。あなたを相模原税務署一日税務署長に任命します」きのう、東京国税局相模原税務署の「一日税務署長」に就任したのは、相模原市出身でパリ五輪スケートボード金メダリストの吉沢恋選手（15）。おととい（11日）から始まった「税を考える週間」に合わせたイベ