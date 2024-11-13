有明海のノリ取引をめぐり、公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令を受けたのは不当だとして、佐賀県有明海漁業協同組合（佐賀市）と熊本県漁業協同組合連合会（熊本市）が、命令の取り消しを求める訴えを東京地裁に起こした。提訴は7日付。原告側が13日、記者会見して明らかにした。【画像】公正取引委員会公取委は5月、全てのノリを漁協や漁連に出荷することを生産者に求める「全量出荷」と呼ばれる両団体の慣行