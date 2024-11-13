スーパーマーケット「ロピア」などを展開するOIC（オイシ―）グループは、グループ企業のFirstoが運営する「CiiNA CiiNA 屯田」（北海道札幌市北区）に、食品スーパー「ロピア屯田店」を11月23日にオープンする。家電量販店など、他のテナントも順次オープンする予定。「CiiNA CiiNA 屯田」の外観●「食のテーマパーク」を目指す「ロピア」が北海道に初出店今年8月29日に先行オープンした「CiiNA CiiNA 屯田」は、イトーヨーカ