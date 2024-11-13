ｆｏｎｆｕｎ [東証Ｓ] が11月13日大引け後(17:30)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比94.9％増の7600万円に拡大し、通期計画の1億6300万円に対する進捗率は5年平均の32.9％を上回る46.6％に達した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比64.2％増の8700万円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績