歴史ある街でインド発の自家焙煎コーヒーを楽しむ東京メトロ・広尾駅から徒歩5分、周辺に各国大使館が点在し、グローバルな雰囲気が漂う広尾散歩通りの商店街にある「BLUE TOKAI COFFEE ROASTERS HIROO」。鮮やかなブルーとウッド調のお店からは、コーヒーの香りがすでに漂ってきます。「BLUE TOKAI COFFEE」は、インド産の高品質なスペシャリティコーヒーを取り扱う、インド最大級のコーヒーブランド。インド全土で90店舗以上のカ