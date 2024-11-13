気候変動対策を話し合うCOP29が今週から始まりました。温暖化対策の遅れは深刻で、トルコの湖にはフラミンゴの大量の死骸が。何が起きているのでしょうか。トルコのイスタンブールから車で6時間。辺り一面、真っ白な雪景色のように見えるんですが、全て塩なんです。トルコで第2の大きさを誇る湖で観光地としても有名な「トゥズ湖」。観光客は「どこもかしこも塩で不思議」「砂漠みたいで何となく怖い」と話していました。多くの塩