和心 [東証Ｇ] が11月13日大引け後(17:30)に決算を発表。24年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比17倍の3億0200万円に急拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の2億6500万円→3億8000万円(前期は1100万円)に43.4％上方修正し、増益率が24倍→35倍に拡大し、従来の7期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の