元AKB48で実業家の川崎希さんが2024年11月11日、HERMES（エルメス）のワークショップでバッグ作りを体験したとブログで報告した。「真剣な姿が可愛すぎる」川崎さんは「エルメスでバッグを作ってきました」と題したブログを更新し、家族4人の写真を投稿。「HERMESのワークショップへエルメスでの子どもたちがワークショップ体験をしてきたよ」と明かした。今回で2回目だという。そこで子どもがバッグ作りを体験。「おうちのカタ