2025年の発売が期待されている薄型「iPhone 17 Air」は、2014年にリリースされた「iPhone 6」ほど薄くならないと、海外リークアカウントが報じています。 ↑薄くするのは難しい（画像はiPhone 16 Pro Max）   次期iPhone 17 Airの本体には「A19」チップやシングルリアカメラ、最大120Hz駆動の「ProMotion」ディスプレイが搭載されると言われています。   韓国SNSのNaverに投稿された情報によれば、アップルはiPhone 17 A