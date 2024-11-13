嵐が近づくなか、シドニー空港に向かうヴァージン・オーストラリア機＝６月/David Gray/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）インドネシア東部フローレス島のレウォトビ火山が噴火し、同国のリゾート地、バリ島へのフライトに影響が出ている。１３日朝までに、オーストラリアの複数の航空会社がバリ島発着便の運航を中止した。レウォトビ火山では４日に大規模な噴火が発生し、少なくとも１０人が死亡した。周囲の町や村が火山灰で覆われ、何