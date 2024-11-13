神戸マラソン2024（兵庫県、神戸市など主催、朝日新聞社など共催）が17日に開催される。神戸市内で大規模な交通規制が敷かれるなか、今年は知事選の投票と同日になり、関係者は双方に支障がないように準備を進めている。昨年行われた神戸マラソンの様子=2023年11月19日、神戸市中央区神戸マラソンは神戸市中央区の神戸市役所前がスタート地点だ。垂水区内で折り返し、ゴールのポートアイランドを目指す。今年も約2万人のランナ