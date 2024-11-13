バイクで赤信号を無視するなどの暴走行為をしたとして、愛知県警は13日、会社員松島良樹（29）=同県豊橋市東小鷹野4丁目=と自営業野崎陽也（24）=同県あま市乙之子=の両容疑者を道路交通法違反（共同危険行為）の疑いで逮捕し、発表した。県警は2人の認否を明らかにしていない。押収された容疑者らのバイク=2024年11月13日、愛知県警豊橋署、戸村登撮影豊橋署によると、両容疑者は6月8日午後10時40分〜午後11時15分ごろ、静岡