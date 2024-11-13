阪神高速14号松原線が2024年12月7日に通行再開へ。12月7日通行再開阪神高速は2024年11月13日、14号松原線の通行止めを12月7日朝5時に解除すると発表しました。阪神高速14号松原線喜連瓜破付近の橋面工事（画像：阪神高速）。松原線の三宅〜喜連瓜破間は、高架橋の架け替え工事のため、2022年6月1日から2年以上にわたり上下線で通行止めが続いています。喜連瓜破付近の高架橋は、下を通る長居公園通をまたぐために橋長を長く