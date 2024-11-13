今年８月に８２歳（死因未公表）で亡くなったフォークシンガー・高石ともや（たかいし・ともや、本名・尻石友也＝しりいし・ともや）さんをしのぶ会「宵々山（よいよいやま）あとのまつり」が１３日、京都市・円山公園野外音楽堂で開かれた。北海道出身の高石さんは１９６６年に「かごの鳥ブルース」でデビューし、６８年に「受験生ブルース」がヒット。「関西フォークの旗手」と呼ばれ、京都を拠点に活動した。会場は高石さん