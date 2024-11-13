ディズニーの大人気キャラクター「くまのプーさん」。そのスペシャルカフェ『くまのプーさん』OH MY CAFE」が2024年11月9日の東京会場を皮切りに、11月14日(木)より名古屋、12月5日(木)より大阪の全3会場で順次、期間限定オープンする。【画像】どのメニューにもプーさんと仲間たちの顔が！ファニーフェイスがインパクト大壁一面にプーさんと仲間たち！色もカラフルで写真映えすること間違いなし100エーカーの森に住む、のんびりや