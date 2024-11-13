エリザベス女王杯でＧ１・２勝目を挙げたスタニングローズ（牝５歳、栗東・高野友和厩舎、父キングカメハメハ）は有馬記念・Ｇ１（１２月２２日、中山競馬場・芝２５００メートル）を目指すことになった。サンデーサラブレッドクラブが１１月１３日、発表した。同馬は香港ヴァーズ・Ｇ１（１２月８日、シャティン競馬場・芝２４００メートル）の招待も受けていたが、出走間隔などを考慮したうえ、暮れのグランプリに照準を定め