11月9日、千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希が、ポスティングシステムでのメジャーリーグ挑戦を球団から容認された。どこが佐々木を獲得するのか、注目されている。【写真】佐々木朗希のパドレス入りを“誤報”した日テレニュース「佐々木選手の移籍先としては、大谷翔平選手と山本由伸選手が所属し、今年のワールドシリーズ王者のロサンゼルス・ドジャースが有力視されています。ほかには、ダルビッシュ有選手と松井裕樹選手の