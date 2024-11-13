小倉競輪のPR隊が13日、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れ、19日に開幕する「第66回競輪祭」と「第2回競輪祭女子王座戦」をアピールした。年末のグランプリ（静岡）の出場者が決まる重要な6日間。男子はS級S班の古性優作や深谷知広、脇本雄太ら9選手が勢ぞろい。強力メンバーに地元・福岡の北津留翼、園田匠、小川勇介が挑む。小倉けいりんキャンペーンユニット・スペースエンジェルズの黒田ふみかは「北津留選手にもの凄い