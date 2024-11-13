「ヴィーナスシリーズ第１７戦是政プリンセスカップ」（１３日、多摩川）前々節の蒲郡でデビュー初Ｖ、前節の三国で優出６着と、近況は好調の勝浦真帆（２８）＝岡山・１１６期・Ｂ１＝が１３日の初日５Ｒで１着。イン速攻でファンの人気に応えた。相棒は前節の周年記念で峰竜太（佐賀）が優出５着の結果を残した７２号機で、「もらったまま乗って良さそうですね。乗り味と回り足がいい。しっかり舟が返って押しています」と