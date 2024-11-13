T・ヘルナンデスの感謝のインスタ投稿に反響が続々寄せられた(C)Getty Imagesドジャースのテオスカー・ヘルナンデスが現地時間11月12日（日本時間13日）までに自身のインスタグラムを更新。今オフFAで去就が注目されている中で、ファンへ感謝の思いを述べた。【動画】優勝セレモニーで涙！T・ヘルナンデスが大観衆の声援に感極まるT・ヘルナンデスはインスタで「今シーズンを通して素晴らしいサポートをしてくれたファンの皆さ