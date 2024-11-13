11月12日、本田翼がInstagramを更新した。【写真】TWICE・MOMO＆ハリセン春菜との仲良し3SHOTを公開本田は、自身のInstagramアカウントにて、「Miu Miu SELECT by MOMOのローンチイベントに参加してきました。」と切り出すと、「@momo さんに会うことができ、 MOMOさんセレクトのアイテムたちに囲まれて 終始しあわせな時間でした」とコメント。さらに、「@harisenbon_haruna ちゃんとも何年かぶりにあえて 嬉しい続きでした」とも