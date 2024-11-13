タレントの藤崎奈々子が12日に自身のアメブロを更新。MRI検査を受け医師から伝えられたことを明かした。この日、藤崎は「色々身体にガタがくるお年頃…最近めまいがあって」と述べ、病院を受診したことを報告。問診の後にMRI検査を受けたことを明かし、検査結果を見た医師から「ここにね、ボヤッとした小さいのあるでしょう？これね、脳梗塞」と言われたことを説明した。続けて「めまい以外、全くなにも症状はない」と伝えると「私