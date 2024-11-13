最近のK-POPでは、誰がプロデュースするのかという点がひとつの軸みたい。注目されているのが韓国の豪華メンバー4人が創設した新事務所TITAN CONTENT。その初プロデュースが「エトハート（AtHeart）」なんです。またK-POPにニューヒロインが誕生する予感♡TITAN（タイタン） CONTENTって？SMエンターテイメント代表出身のハン・セミン、SMエンターテインメントのアーティスト企画総括者として長年活躍し、東方神起・少女時代