14日（木）も広く晴れますが、午後は雲の広がる地域が多いです。沖縄は湿った空気の影響で、所々で雨の降る不安定な空模様が続くでしょう。朝は北日本から新潟にかけて冷え込みが強まり、北海道は0℃を下回る所が多そうです。日中は関東から西で気温が上がり、東京や名古屋、大阪あたりは20℃前後で過ごしやすいでしょう。四国の太平洋側や九州南部は、25℃前後まで上がる見込みです。フィリピンの東にある強い台風25号は、16日（