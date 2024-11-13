【モデルプレス＝2024/11/13】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2024」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第2回は、関東エリア代表“後藤結（ごとう・ゆうき）”さんのインタビューを届ける。【写真】2024年度の“日本一のイケメン高校生”ファイナリストたち◆後藤結（ごとう・ゆうき）さんプロフィール出身：神奈川県学年：2年生誕生日：12月24日生ま