お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄さん（50）が2024年11月12日、日本証券業協会が実施している「一種外務員資格試験」に合格したことをXで報告した。「世界一ゆるい勉強法 明日からも続けます」外務員は、銀行や証券会社などでさまざまな金融商品を取り扱う金融の専門家。証券外務員試験には、「一種外務員試験」と「二種外務員試験」があり、一種は二種と比べてデリバティブや信用取引なども担当できる。八木さんは「本日 一種