2023年の邦画映画にて動員・興行収入1位を獲得したダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」の初のライブドキュメンタリー映画『BE:the ONE』。約1年ぶりに、その第2弾となる『BE:the ONE -MEANT TO BE-』が11月15日（金）より全国公開。それに伴い、メンバーを代表して、JUNONさんとRYUHEIさんに見どころなどをお聞きしています。インタビュー前編【BE:FIRST JUNON、RYUHEI「仲間たちと一緒に挑んだ」念願だった初の東京ドーム公演を