10日のエリザベス女王杯を制したスタニングローズ（牝5＝高野、父キングカメハメハ）は有馬記念（12月22日、中山芝2500メートル）に向けて調整を進めていく。13日、サンデーレーシングが発表した。招待された香港ヴァーズ（12月8日、シャティン芝2400メートル）は辞退。12日に栗東トレセン近郊のノーザンファームしがらきに移動した。