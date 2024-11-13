大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日13時～15時30分）、11月6日の放送（大竹まことはお休み）に元日本経済新聞編集委員でジャーナリストの大橋牧人が出演。最新著書『それでも昭和なニッポン100年の呪縛が衰退を加速する』が現在話題だが、昭和を懐かしむ内容ではなく、昭和の間に解決しておかなければならなかった問題を取り上げている