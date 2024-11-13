福岡市早良区の室住団地の一室で12日午後、70代の男性が首を絞められ殺害されているのが見つかりました。警察は、一緒に暮らしていた40代の長男から今後、事情を聞く方針です。 ■竹原侑記者「こちら、現場です。建物が立ち並ぶ大規模な団地の一室で事件が起きました。」遺体で発見されたのは、福岡市早良区の室住団地に住む無職、武石昭一さん（76）です。警察によりますと、12日午前、武石さんの通院先の病院から「通院の予約