今季限りで現役引退する浦和のＦＷ興梠慎三が１３日、さいたま市内で練習後に取材に応じ、残り２・５試合で“惜別ゴール”を決めることを誓った。チームは前節・広島戦で３―０大勝してＪ１残留を決めた。８月に雷雨で１―０の前半終了後に中止となった川崎戦（２２日・埼玉）を含めて、今季は残り２・５試合。スコルジャ監督も「今季中に彼が必ずピッチに立つという約束は実行したい」と明言しており、興梠が出場するチャンス