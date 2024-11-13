アジア・コモディティ騰落率ランキング＝11/13営業日時点＝ 上海重油 1.37％ 大連とうもろこし 0.5％ 大連ポリエチレン 0.49％ 上海異形鉄筋 0.48％ 上海ゴム -0.94％ 上海銅 -1.45％ ＊数値は前日比％