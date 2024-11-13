ラクスがこの日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を４８３億円から４８５億円（前期比２６．３％増）へ、営業利益を９０億円から９４億円（同６９．１％増）へ、純利益を６９億円から７３億１０００万円（同７４．６％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３円９０銭から４円１０銭へ引き上げた。 主力サービスである「楽楽」シリーズの堅調な新規受注積み上げによりクラウド