11月20日に放送される大型音楽特番『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024』（テレビ東京系）の司会に、TOKIOの国分太一が起用される。11月12日に発表となったが、このキャスティングが話題となっている。テレビ東京は、故・ジャニー喜多川氏の性加害報道を受けて、STARTO ENTERTAINMENTと契約するタレントを新規で起用することを2023年9月以降やめていた。しかし、2024年10月3日の定例会見で、同局の石川一郎社長は「（STARTO側