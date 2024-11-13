ＵＴグループ [東証Ｐ] が11月13日大引け後(17:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比29.3％減の36.9億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の135億円→65億円(前期は93.9億円)に51.9％下方修正し、一転して30.8％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比32.8％減の28億円に落