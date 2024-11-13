米首都ワシントンにある教育省の前を歩く人/Erin Scott/Bloomberg/Getty Imagesワシントン（ＣＮＮ）トランプ次期米大統領は、教育省の廃止を公約に掲げている。大統領選での選挙活動中、トランプ氏は再三同省に言及し、連邦政府による過剰な干渉の象徴だと指摘。同省が米国人家族の日常生活に介入し過ぎているとの見解を示していた。９月のウィスコンシン州の選挙集会では、教育省自体を最終的に消し去ると宣言。「我々は政府によ