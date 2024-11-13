Travis Japanの松田元太、松倉海斗が、12月11日発売のファッション誌『MEiSSA#03』スペシャルエディション版（ナンバーセブン）の表紙に登場する。【動画】パッケージの忍者にふんした松田元太“松松”コンビの愛称で親しまれている2人のおちゃめな掛け合いからクールな表情まで、冬を感じるふわふわ＆モコモコたちと一緒に、シナジー高まるホットなリレーションを演出。ツーショットカットはもちろん、ソロカット、2人のエピ